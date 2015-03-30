Фон для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок1632 просмотра
#1$20

Добрый день!

Нужная подложка на сайт http://cars-zone.su/

Заполнить нужно боковые области только, образец во вложении.

PSD предоставить не могу. Вам нужно просто сделать скрин страницы и вписать в боковины подложку.

Центральная часть остается белой.

Основная идея заложена вот тут http://dg-plant.ru/

Требование к подложке:

Ч/б, прозрачностью в 20%. Изображен должен интерьер сервиса, например, подъемники, ремонтируемые машины

10 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

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