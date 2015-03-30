На сайте будет рейтинг пользователей, нужен фон подиум для трех первых мест, где будут отображены аватарки пользователе. На каждую фото нужно призовой кубок. пример во вложение. тематика сайта кино
Фон для сайта
Добрый день!
Нужная подложка на сайт http://cars-zone.su/
Заполнить нужно боковые области только, образец во вложении.
PSD предоставить не могу. Вам нужно просто сделать скрин страницы и вписать в боковины подложку.
Центральная часть остается белой.
Основная идея заложена вот тут http://dg-plant.ru/
Требование к подложке:
Ч/б, прозрачностью в 20%. Изображен должен интерьер сервиса, например, подъемники, ремонтируемые машины
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