Перерисовать флаеры

В приложении флаеры:

- 1/2Back - двусторонний

- Kiosk Front-2/Kiosk Back - двусторонний

Флаеры надо перерисовать и сделать удобочитаемыми и стильными. Сейчас - просто ужас. Скидывайте ссылки на примерные работы для оценки вашего стиля.

Результат - исходники с AI и в PDF. Оба формата должны содержать слои.

Возможно менять ориентировку страниц.

Необходимо так же указывать стоимость и сроки. Некоторые материалы могут предоставиться отдельно в хорошем качестве - например, терминал, мобильный терминал, скриншоты терминала.