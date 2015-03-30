Есть картинка, надо перерисовать в вектор
Перерисовать флаеры
В приложении флаеры:
- 1/2Back - двусторонний
- Kiosk Front-2/Kiosk Back - двусторонний
Флаеры надо перерисовать и сделать удобочитаемыми и стильными. Сейчас - просто ужас. Скидывайте ссылки на примерные работы для оценки вашего стиля.
Результат - исходники с AI и в PDF. Оба формата должны содержать слои.
Возможно менять ориентировку страниц.
Необходимо так же указывать стоимость и сроки. Некоторые материалы могут предоставиться отдельно в хорошем качестве - например, терминал, мобильный терминал, скриншоты терминала.
Заявки фрилансеров
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