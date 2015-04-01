Перерисовка вектор

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок189 просмотров

Есть картинка, надо перерисовать в вектор

10 лет назад
travelservice
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Результатом довольна, за 10 минут работа была сделана. 5 баллов.
Сотрудничеством очень доволен. Задача легкая, утверждение и оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад