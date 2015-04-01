Имею легковой автомобиль-универсал. Нужен векторный дракон для распечатки вдоль борта от переднего крыла через переднюю и заднюю дверь. Для наглядности смотрите фото во вложении. Рисунок черно-белый, вектора замкнуты для порезки пленки на плоттере Задавайте ...
Сертификат
Нужен сертификат по йоге на английском языке. Формат А4. Образцы прилагаются. Данные для заполнения передам в личке.
Задавайте вопросы.
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