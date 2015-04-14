Перерисовать логотип

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Завершен32 заявки329 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо перерисовать логотип или обработать его так, чтобы он стал глянцевый, с градиентом.

Менять ничего в логотипе не нужно, все детали должны быть один-в-один с исходником.

Исходник - вектор.

10 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$10
1 день
Логотип был сделан с первого раза, без каких-либо поправок. Спасибо за отличную работу!
Благодарю за приятное сотрудничество и быструю оплату!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
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