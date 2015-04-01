Векторный дракон

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Закрыт9 заявок313 просмотров

Имею легковой автомобиль-универсал. Нужен векторный дракон для распечатки вдоль борта от переднего крыла через переднюю и заднюю дверь. Для наглядности смотрите фото во вложении. Рисунок черно-белый, вектора замкнуты для порезки пленки на плоттере

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10 лет назад
novostiv
Сергей 
69 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв

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