В аттаче лежит рекламное письмо, которое мы раз в неделю отсылаем. Оно уже всем приелось, поэтому хотим обновление. Нужно адаптивное письмо, которое подстоится размерами под любое устройство (компьютер, планшет, мобильное устройство) Пример ...
Баннер для сайта
Сделать баннер который будет размещен на главной странице сайта http://www.lustras.ru/
Он должен призывать перейти на страницу http://www.lustras.ru/sovety_pokupatelyu_lyustry/
Задача подписать клиента на рассылку.
Размер 740х260px
Оплата Яндекс-деньги 500 руб.
Преимуществом при выборе исполнителя будет написанный мне в личку замысел баннера.
Выбранный исполнитель
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