Разработать красивое изображение закладок в книгу

Для сайта нужно разработать картинку - изображение меню в виде закладок к книге.

Формат - PNG с прозрачностью.

Ширина - в пределах 820-920 пикселей,

Высота - в пределах 60-80 пикселей.

Стилистически: ретро, т.к. книга про войну. Идея ВАША. Возможно надорванная бумага, состаренные закладки, или что-то типа того.

В прикрепленном файле изображение в 100% величину 1:1. Это именно тот сайт и заменить нужно как раз то меню, которое там изображено. Названия пунктов меню и их количество именно то, которое сейчас есть.

Предоплаты не будет.

Барахло не принимается и не оплачивается, непрофессионалы проходят мимо.