нужно нарисовать рекламу для натяжных потолков основная идея провести аналогию сказку репка в мультяшном стиле. слоган "Не тяни! позвони....."
Разработать красивое изображение закладок в книгу
Для сайта нужно разработать картинку - изображение меню в виде закладок к книге.
Формат - PNG с прозрачностью.
Ширина - в пределах 820-920 пикселей,
Высота - в пределах 60-80 пикселей.
Стилистически: ретро, т.к. книга про войну. Идея ВАША. Возможно надорванная бумага, состаренные закладки, или что-то типа того.
В прикрепленном файле изображение в 100% величину 1:1. Это именно тот сайт и заменить нужно как раз то меню, которое там изображено. Названия пунктов меню и их количество именно то, которое сейчас есть.
Предоплаты не будет.
Барахло не принимается и не оплачивается, непрофессионалы проходят мимо.
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