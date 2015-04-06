Разработать красивое изображение закладок в книгу

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок201 просмотр

Для сайта нужно разработать картинку - изображение меню в виде закладок к книге.

Формат - PNG с прозрачностью.

Ширина - в пределах 820-920 пикселей,

Высота - в пределах 60-80 пикселей.

Стилистически: ретро, т.к. книга про войну. Идея ВАША. Возможно надорванная бумага, состаренные закладки, или что-то типа того.

В прикрепленном файле изображение в 100% величину 1:1. Это именно тот сайт и заменить нужно как раз то меню, которое там изображено. Названия пунктов меню и их количество именно то, которое сейчас есть.

Предоплаты не будет.

Барахло не принимается и не оплачивается, непрофессионалы проходят мимо.

10 лет назад
-IKS-
49 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Быстро, профессионально!
Интересная задача, утверждение несложное, оплата достойная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад