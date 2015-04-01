Картинка для буклета

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Закрыт7 заявок201 просмотр

нужно нарисовать рекламу для натяжных потолков основная идея провести аналогию сказку репка в мультяшном стиле. слоган "Не тяни! позвони....."

10 лет назад
serguy93
Сергей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров