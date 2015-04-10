Для сайта нужно разработать картинку - изображение меню в виде закладок к книге. Формат - PNG с прозрачностью. Ширина - в пределах 820-920 пикселей, Высота - в пределах 60-80 пикселей. ...
Отрисовать рекламное эл. письмо адаптивно
В аттаче лежит рекламное письмо, которое мы раз в неделю отсылаем. Оно уже всем приелось, поэтому хотим обновление. Нужно адаптивное письмо, которое подстоится размерами под любое устройство (компьютер, планшет, мобильное устройство)
Пример такого письма:
http://themeforest.net/item/venture-corporate-enewsletter-builder-access/full_screen_preview/10905693
Требования к дизайну
- Современный, красивый и интересный дизайн
- Тексты можно нужно полностью перенять со старого шаблона
- ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ картинки как у нас на сайте
- Адаптивное ширина итд..
Если хотите, можете взять на себя и вёрстку письма. Указывайте за что вы предлагаете цену, только за дизайн или за дизайн с вёрсткой.
Сколько будет стоить?
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