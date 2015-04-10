Отрисовать рекламное эл. письмо адаптивно

В аттаче лежит рекламное письмо, которое мы раз в неделю отсылаем. Оно уже всем приелось, поэтому хотим обновление. Нужно адаптивное письмо, которое подстоится размерами под любое устройство (компьютер, планшет, мобильное устройство)

Пример такого письма:

http://themeforest.net/item/venture-corporate-enewsletter-builder-access/full_screen_preview/10905693

Требования к дизайну

- Современный, красивый и интересный дизайн

- Тексты можно нужно полностью перенять со старого шаблона

- ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ картинки как у нас на сайте

- Адаптивное ширина итд..

Если хотите, можете взять на себя и вёрстку письма. Указывайте за что вы предлагаете цену, только за дизайн или за дизайн с вёрсткой.

Сколько будет стоить?