Отрисовать рекламное эл. письмо адаптивно

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Завершен6 заявок182 просмотра

В аттаче лежит рекламное письмо, которое мы раз в неделю отсылаем. Оно уже всем приелось, поэтому хотим обновление. Нужно адаптивное письмо, которое подстоится размерами под любое устройство (компьютер, планшет, мобильное устройство)

Пример такого письма:

http://themeforest.net/item/venture-corporate-enewsletter-builder-access/full_screen_preview/10905693

Требования к дизайну

- Современный, красивый и интересный дизайн

- Тексты можно нужно полностью перенять со старого шаблона

- ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ картинки как у нас на сайте

- Адаптивное ширина итд..

Если хотите, можете взять на себя и вёрстку письма. Указывайте за что вы предлагаете цену, только за дизайн или за дизайн с вёрсткой.

Сколько будет стоить?

10 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад
$14
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось сотрудничать с Сергеем. Грамотный и приятный в общении заказчик. Порадовало в сотрудничестве: - хорошее человеческое отношение; - быстрая оплата работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

kireev_a
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов(-1)
10 лет назад