Нарисовать портрет

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка97 просмотров

Нарисовать ч/б портрет по фото.

10 лет назад
ksk01
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtKris
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$35
3 дня
С Кристиной очень приятно работать. Сделала портрет вовремя и вытерпела все мои замечания. Рекомендую.
Спасибо Константину за интересный заказ. Все материалы были предоставлены до начала работы. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ArtKris
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

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