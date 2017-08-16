Концепт-художник, иллюстратор.
- Уточняйте цены, работаю с предоплатой!
- Концепт-арт 2D персонажи
- фоны, локации, иллюстрации
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Мои работы можно посмотреть еще тут:
- https://www.behance.net/ArtKris
- https://www.artstation.com/boiko-krysty
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вектор : http://www.shutterstock.com/g/Broshka?rid=3268571
Что делаю я:
- Описание ТехЗадания, если есть примеры прилагайте.
- Если есть дедлайн - пишите в письме сразу!
- Уточняйте цены, работаю с предоплатой!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Red planet - flight69 просмотров
- Apocalypse street116 просмотров
- Abandoned base115 просмотров
- Dark planet153 просмотра
- Foundation157 просмотров
- The End Pandora208 просмотров
- Проект Красная планета195 просмотров
- Sci-fi a stone187 просмотров
- The escape - Red Planet 3255 просмотров
- Swamp - matte painting469 просмотров
- Dark time313 просмотров
- Dark elf519 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, точно в срок. Все было нарисовано как и задумывалось
Ответный отзыв
Отличный заказчик, был на связи, материалы к проекту были предоставлены что ускорило работу, с оплатой проблем нет! Проект интересный буду рада помочь еще Рекомендую!
$180
9 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать с Кристиной: все делает чётко, замечания исправляет без вопросов. Также на начальном этапе подробно объяснила, что в иллюстрации влияет на сроки и цену, чем помогла определиться с бюджетом и стилями, за что отдельное спасибо, многого не понимала в малознакомой доя меня теме.
Ответный отзыв
Задание сформулировали четко. В общении вежливы и открыты. Оплата производилась вовремя. Рекомендую!
$80
9 баллов
6 лет назад
Кристина - хороший профессионал. С первого раза уловила мысль по иллюстрации. Рекомендую Кристину , как отличного иллюстратора
Ответный отзыв
Осталась довольна сотрудничеством, интересный проект, хороший заказчик всегда на связи, по заданию предоставлялись примеры, что ускорило маю работу. Предоплата и оплата производилась вовремя. Рекомендую!
$25
10 баллов
6 лет назад
Кристина- настоящий профессионал своего дела! Работа выполнена качественно и в срок, коммуникация быстрая и оперативная. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! материалы к ТЗ предоставлены, с оплатой проблем нет! Рекомендую!
$68
10 баллов
7 лет назад
Очень довольна сотрудничеством с Кристиной. Все пожелания в работе учитываются, требования выполняются. Сроки соблюдаются.
Ответный отзыв
Лида, всегда на связи. Постановка ТЗ понятная, предоставляются материалы и примеры, оплата мгновенная. Рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
34 отзыва
от $100
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