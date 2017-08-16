ArtKris

Кристина ArtKris

 
34 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Концепт-художник, иллюстратор.
    • Уточняйте цены, работаю с предоплатой!
    Ув. заказчики - я сюда не так часто захожу

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    Мои работы можно посмотреть еще тут:

    - https://www.behance.net/ArtKris

    - https://www.artstation.com/boiko-krysty

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    вектор : http://www.shutterstock.com/g/Broshka?rid=3268571

    Что делаю я:

  • Концепт-арт 2D персонажи
  • фоны, локации, иллюстрации
Условия работы:

  • Описание ТехЗадания, если есть примеры прилагайте.
  • Если есть дедлайн - пишите в письме сразу!
  • Уточняйте цены, работаю с предоплатой!
Концепт-арт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
1mpr3za
Якунин 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Требуется нарисовать 1 концепт арт
Отличная работа, точно в срок. Все было нарисовано как и задумывалось
Отличный заказчик, был на связи, материалы к проекту были предоставлены что ускорило работу, с оплатой проблем нет! Проект интересный буду рада помочь еще Рекомендую!
Ответный отзыв
davydova
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$180
9 баллов
6 лет назад
Иллюстрации для детской игры
Очень понравилось работать с Кристиной: все делает чётко, замечания исправляет без вопросов. Также на начальном этапе подробно объяснила, что в иллюстрации влияет на сроки и цену, чем помогла определиться с бюджетом и стилями, за что отдельное спасибо, многого не понимала в малознакомой доя меня теме.
Задание сформулировали четко. В общении вежливы и открыты. Оплата производилась вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
sethonline
Владимир 
35 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$80
9 баллов
6 лет назад
Нарисовать иллюстрацию на сайт
Кристина - хороший профессионал. С первого раза уловила мысль по иллюстрации. Рекомендую Кристину , как отличного иллюстратора
Осталась довольна сотрудничеством, интересный проект, хороший заказчик всегда на связи, по заданию предоставлялись примеры, что ускорило маю работу. Предоплата и оплата производилась вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
ek_vds
Кам 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
2 отзыва
$25
10 баллов
6 лет назад
Иллюстрация
Кристина- настоящий профессионал своего дела! Работа выполнена качественно и в срок, коммуникация быстрая и оперативная. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! материалы к ТЗ предоставлены, с оплатой проблем нет! Рекомендую!
Ответный отзыв
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$68
10 баллов
7 лет назад
Требуется художник-иллюстратор
Очень довольна сотрудничеством с Кристиной. Все пожелания в работе учитываются, требования выполняются. Сроки соблюдаются.
Лида, всегда на связи. Постановка ТЗ понятная, предоставляются материалы и примеры, оплата мгновенная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
34 отзыва
от $100
#62