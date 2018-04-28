Требуется нарисовать 1 концепт арт

Иллюстрации и РисункиЗавершен14 заявок437 просмотров
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Нужно нарисовать 1 концепт арт для игры в таком стиле:

https://pp.userapi.com/c846522/v846522093/26b6f/YdpPs5wJpzw.jpg

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6 лет назад
1mpr3za
Якунин 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
ArtKris
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$40
5 дней
Отличная работа, точно в срок. Все было нарисовано как и задумывалось
Отличный заказчик, был на связи, материалы к проекту были предоставлены что ускорило работу, с оплатой проблем нет! Проект интересный буду рада помочь еще Рекомендую!