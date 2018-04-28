Требуется нарисовать 1 концепт арт

Развиваю здоровое питание. Нужно придумать название и логотип. Это должно быть связано с здоровой едой, просто и запоминающее
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Нужно нарисовать 1 концепт арт для игры в таком стиле:
https://pp.userapi.com/c846522/v846522093/26b6f/YdpPs5wJpzw.jpg
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