Нарисовать макеты для печати по готовому эскизу

Уникальные значки в одной стилистике в векторном виде для сайта. Возможна доработка Лого, Фавикона. Заинтересованы в длительном сотрудничестве. Высокий уровень. Бюджет по согласованию, главное результат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать макеты для печати в иллюстраторе. Есть утвержденный дизайн, нужно перерисовать jpeg в ai. (визитки, плакаты, вывеску, бейджи, фраер) и создать гайдлайн по тем же элементам. Лого, шрифты, дизайн, фото, все размеры предоставлю, от Вас нужна только исполнительность (техническая работа).
- Похожие заказы
- $300Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужна статическая инфографика 1 картинкой. Постер должен быть вертикально ориентированным. Тезисы предоставим. пример: https://www.evelo.com/electric-bikes-101/ http://g2.delphi.lv/images/pix/file47538307_634069014_3.jpgЗавершен6 лет назад
Добрый день нужна картинка космоса с галактиками *поменьше розовых оттенков, для фотообоев размер готовой стенки 5 х 4 метра нужна картинка в хорошем качестве и подходящем разрешенииИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт6 лет назад
У нашей компании, очень много объявлений на одной местной доске. Нужно сделать макет и рисовать на каждый товар по картинке. Товаров около 1500. Предлагайте цену за один товар. ТЗ скину после.Завершен6 лет назад
- $30
Мне нужно подобрать изображение на лицевую поверхность корпуса устроства. Что нибудь по-детски ми-ми-мишное, на тему (сон, засыпание) и т.п. но при этом не избитое и не уже чужое или запатентованное. Это устройство для укачивания детей. Представляет ...Завершен6 лет назад
Необходимы 20 простых рисованных черно-белых иллюстраций на шахматную тематику (простые сюжеты, желательно комические) Образцы в приложении https://yadi.sk/d/dLAryb1Z3URvNAЗавершен5 лет назад
Логотип для аватарки группы и будет печататся на фирменные пакеты. Логотип на тему морепродуктов. На нем должно быть изображение краба икры и рыбыИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно отрисовать инженерные коммуникации в доме. Примерно как на фото. Необходимо визуализировать в разрезе: септик, отопление, скважину, погреб и дренаж.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт6 лет назад
лицевая и обратная сторона, + узоры в середине. Срок выполнения один день. Работа легкаяИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры ...Завершен6 лет назад