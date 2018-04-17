Нарисовать макеты для печати по готовому эскизу

Мне нужно подобрать изображение на лицевую поверхность корпуса устроства. Что нибудь по-детски ми-ми-мишное, на тему (сон, засыпание) и т.п. но при этом не избитое и не уже чужое или запатентованное. Это устройство для укачивания детей. Представляет ...