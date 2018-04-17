Нарисовать макеты для печати по готовому эскизу

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок214 просмотров
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Нужно создать макеты для печати в иллюстраторе. Есть  утвержденный дизайн, нужно перерисовать jpeg в ai. (визитки, плакаты, вывеску, бейджи, фраер) и создать  гайдлайн по тем же элементам. Лого, шрифты, дизайн, фото, все размеры предоставлю, от Вас нужна только исполнительность (техническая работа). 

6 лет назад
guest_15239707416215
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад