Нарисовать инфографику про електровелосипеды

$80
Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок276 просмотров
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Нужна статическая инфографика 1 картинкой.

Постер должен быть вертикально ориентированным.

Тезисы предоставим. 

пример: 

https://www.evelo.com/electric-bikes-101/

http://g2.delphi.lv/images/pix/file47538307_634069014_3.jpg

6 лет назад
shatamba
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
6 лет назад
$80
2 дня
Все супер! Отличный исполнитель.
Все было отлично! Спасибо за интересный проект) Рекомендую!!! :)