Необходимы 20 простых рисованных черно-белых иллюстраций на шахматную тематику (простые сюжеты, желательно комические) Образцы в приложении https://yadi.sk/d/dLAryb1Z3URvNA
Оформление, Картинка для устройства укачивания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужно подобрать изображение на лицевую поверхность корпуса устроства. Что нибудь по-детски ми-ми-мишное, на тему (сон, засыпание) и т.п. но при этом не избитое и не уже чужое или запатентованное.
Это устройство для укачивания детей. Представляет собой деревянный ящичек круглой формы. Размеры: диаметр 180мм * толщина 24мм. Сзади большая прищепка для крепления к кроватке. Ящичек круглый т.к. внутри вращается стальной маятник раскачивая кроватку (предполагается что кроватку можно качать, т.е. есть механизм качания ). Картинки из 3D симуляции прилагаю.
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