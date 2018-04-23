Оформление, Картинка для устройства укачивания.

$30
Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно подобрать изображение на лицевую поверхность корпуса устроства. Что нибудь по-детски ми-ми-мишное, на тему (сон, засыпание) и т.п. но при этом не избитое и не уже чужое или запатентованное. 

Это устройство для укачивания детей. Представляет собой деревянный ящичек круглой формы. Размеры: диаметр 180мм * толщина 24мм. Сзади большая прищепка для крепления к кроватке. Ящичек круглый т.к. внутри вращается стальной маятник раскачивая кроватку (предполагается что кроватку можно качать, т.е. есть механизм качания ). Картинки из 3D симуляции прилагаю. 

6 лет назад
Dust787
Алекс 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
_svetsum_
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$32
7 дней
Очень доволен сотрудничеством. Качество и скорость, все на высшем уровне.
Адекватен в общении, четко ставит задачи, вовремя отправляет материалы, всегда на связи. Осталась довольна сотрудничеством.