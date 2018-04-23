Оформление, Картинка для устройства укачивания.

Мне нужно подобрать изображение на лицевую поверхность корпуса устроства. Что нибудь по-детски ми-ми-мишное, на тему (сон, засыпание) и т.п. но при этом не избитое и не уже чужое или запатентованное.

Это устройство для укачивания детей. Представляет собой деревянный ящичек круглой формы. Размеры: диаметр 180мм * толщина 24мм. Сзади большая прищепка для крепления к кроватке. Ящичек круглый т.к. внутри вращается стальной маятник раскачивая кроватку (предполагается что кроватку можно качать, т.е. есть механизм качания ). Картинки из 3D симуляции прилагаю.