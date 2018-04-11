Создать мультяшного персонажа - модную девочку в стиле кукол LOL

Иллюстрации и РисункиЗакрыт21 заявка290 просмотров
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Нужно создать персонажа примерно в стиле кукол LOL (ориентиры в прицепе) - фигурку девочки в полный рост. 

Должен получиться светлый, положительный образ, предположительно с розовыми волосами и восточной внешностью. Модница, с ушками или бантиками.

Отрисовка желательна в векторном формате.

Работа с автором продолжится т.к. нужно будет создать серию изображений, в которой персонаж будет попадать в различные ситуации, выражать эмоции, держать различные аксессуары.

6 лет назад
mfz
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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