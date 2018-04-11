Нужно отрисовать иконки по рисунку 6 шт. и сделать для каждого индивидуальную gif анимацию. Например: на первом рисунке дым из трубы, на втором колеса крутятся итд (информация будет подробная) Эти иконки будут вставлены на веб-сайт и при наведении будет ...
Создать мультяшного персонажа - модную девочку в стиле кукол LOL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать персонажа примерно в стиле кукол LOL (ориентиры в прицепе) - фигурку девочки в полный рост.
Должен получиться светлый, положительный образ, предположительно с розовыми волосами и восточной внешностью. Модница, с ушками или бантиками.
Отрисовка желательна в векторном формате.
Работа с автором продолжится т.к. нужно будет создать серию изображений, в которой персонаж будет попадать в различные ситуации, выражать эмоции, держать различные аксессуары.
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