Нарисовать векторный смартфон в перспективе

Добрый день! Срок конкурса до конца апреля! Необходимо разработать дизайн наклеек для оформления офиса туристической компании "Планета путешествий" сайт planeta-p.ru. Необходимо разработать 3 варианта изображения. 1) Оформление названия компании (логотип) на стене в надписи + изображение (карта, компас, ...
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Добрый день, уважаемые!
Необходимо отрисовать векторный смартфон или переделать сущестувующий:
http://dl3.joxi.net/drive/2018/04/11/0003/1404/247164/64/ded05f5671.png
добавив ему на экран эти элементы управления http://dl4.joxi.net/drive/2018/04/11/0003/1404/247164/64/c7ed485ff9.png
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