Нарисовать векторный смартфон в перспективе

Доброго времени! Необходимо сделать ряд подобных иллюстраций http://joxi.ru/VrwzxQNUKxN41A В предложении укажите цену и срок отрисовки одной маленькой иллюстрации. Кроме этого, необходимо сделать одну большую иллюстрацию http://joxi.ru/J2bBz5YH4ZdqX2 В своем предложении, так же, укажите срок и цену за эту работу отдельно от маленьких. Спасибо ...