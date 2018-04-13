Нарисовать векторный смартфон в перспективе

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок222 просмотра
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Добрый день, уважаемые!

Необходимо отрисовать векторный смартфон или переделать сущестувующий: 

http://dl3.joxi.net/drive/2018/04/11/0003/1404/247164/64/ded05f5671.png

добавив ему на экран эти элементы управления http://dl4.joxi.net/drive/2018/04/11/0003/1404/247164/64/c7ed485ff9.png

6 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
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