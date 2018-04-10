Необходимо нарисовать контуры дельфина, для будущего трафарета. Пример во вложении:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем дизайнера-верстальщика.
Основная задача - подготовить мокапы для презентации проекта будущей книги.
Подробное ТЗ в приложенных файлах.
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