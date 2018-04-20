Иллюстрации расстановки мебели

Имеется план квартиры с большим балконом. На плане 2 варианта расстановки мебели и планировки балкона. План и пример иллюстрации во вложении.

Вариант расстановки №1 неправильный - несущие стены ломать нельзя, можно только добавлять перегородки. Оба варианта планировки балкона правильные.

Нужно:

* придумать расстановку мебели в комнате для варианта с целым балконом

* нарисовать вид на комнату, кухню, балкон для обоих вариантов с расстановкой мебели

* в одном из вариантов использовать палитру белый, серый, натуральное дерево (как на примере)

* в другом варианте использовать палитру "нежная морская тема"

* какая планировка в какой палитре - на ваш вкус.

* размеры в растре не менее 1920*1080 с возможностью уменьшения до 500*280 (либо вектор)

Результат: 6 иллюстраций, выглядящих как нарисованные от руки и подходящие к плану квартиры

Указывайте цену и срок сразу, либо задавайте вопросы по существу задания личным сообщением.