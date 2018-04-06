Удалить с картинки 4 лишних розы.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок194 просмотра
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Есть картинка, на ней букет из 11  роз, нужно удалить лишние, что бы осталось всего 7 штук.  И что бы было не заметно следов от удаленных роз. Верхние 4 розы можно прекрасно удалить. и сделать так что бы не было заметно.

6 лет назад
krolik86
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад