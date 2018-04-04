Создать рисунки и разработать дизайн карточек по изучению иностранного

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок265 просмотров
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Необходима помощь художника-дизайнера в работе над проектом по созданию карточек для изучения китайского языка. всего около 200 карточек, по 6 штук на странице. Требуется придумать картинки к словам и разработать дизайн карточек.

Весь список слов и примерный стиль карточек прикреплен ниже

6 лет назад
guest_15229957911875
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад