Необходимо создать иллюстрации/фотографии для календаря в стиле пин ап. Тема индустриальная. Во вложении стилистика.
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Необходимо сделать рисунки с фотографий. Рисунки должны быть примерно в таком стиле (см. рисунок)
Всего надо сделать 16 рисунков
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