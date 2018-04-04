Нужно картинку А наложить на картинку В в фотошопе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт29 заявок702 просмотра
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Нужно заменить фон на картинке с телефоном на прикреплнную картинку (оба исходника предоставлю в отошопе). Фон должен смотрется точно так как сейчасЮ просто с другой картинкой.

Жду ваших предложений с указанием цены и сроков выполнения работы.

6 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад