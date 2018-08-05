Перерисовать цифру в фотошопе

Нужно открыть 3d-модели чертежей, для каждой группы товаров сайта uk spar .ua из страницы http:// ukspar .ua /content/30-3d-chertej-model-krana-sharovogo-bvgv-40f-ss и сохранить в формате png. Вот список исходных файлов чертежей: http://prntscr.com/j08n41 Хотелось бы получить вот такой конечный результат. Эти детали нам нужно использовать в ...