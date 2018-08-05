Перерисовать цифру в фотошопе

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок304 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот ссылка на картинку - https://www.screencast.com/t/6rDERxZrs3P 

Нужно нарисовать ее в фотошопе ТОЧНО такую как указана выше. Обводка штрихпунтирная должна совпадать пиксель в пиксель. Цвет фифри должен быть точно такого цвета. На выхоже я должен получить файл *.ps с указанной картинкой высокого расширения!

ВАЖНО: пунктирный круг должен быть замкнутый!

Жду ваших предложений с указанием цены и сроков выполнения. 

6 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
possie
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Cool!
Отличный работодатель