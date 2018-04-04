Оформить программу мероприятия в jpeg

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок187 просмотров
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Пример во вложении

список спикеров - https://docs.google.com/document/d/1aTUfZNXroTwNQnawcYsdi5hV-uArQ_Ey0gBohn8VjV8/edit

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6 лет назад
ksenya_z
Ксения 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад