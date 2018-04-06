Отрисовать картинку

Необходимо создать иллюстрации/фотографии для календаря в стиле пин ап. Тема индустриальная. Во вложении стилистика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В приложении к заданию картинка размером 64х64. Мне нужно, чтобы вы ее отрисовали размером 500х500.
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