Отрисовать картинку

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок218 просмотров
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В приложении к заданию картинка размером 64х64. Мне нужно, чтобы вы ее отрисовали размером 500х500.

6 лет назад
guest_15230901010131
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад