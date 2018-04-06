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Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок237 просмотров
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Здравствуйте.

Мне необходимо создать похожую работу:

Пример работы

Только это должен быть юноша с рыжими волосами, и трещины должны иметь эпицентр в груди либо солнечном сплетении, и складываться в контур летящей птицы с развернутыми крыльями (нужна обложка для выпуска электронной книги).

6 лет назад
tatashi_lina
Татьяна 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад