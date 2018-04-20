Хороший и отзывчивый человек. По-человечески относится к исполнителю, всегда ищет способ выхода из ситуации и оперативно решает возникающие проблемы. Знает, что такое порядочность и уважает все стороны рабочего процесса. Несмотря на то, что на половине проделанной работы отказался от заказа, компенсировал мой труд четырьмя процентами от оговоренной стоимости работы. Рекомендую!