2D artist
Приветствую, уважаемые коллеги и заказчики!
Меня зовут Яна.
Я проучилась более 11 лет в художественной школе, куда ходила с детства. В данный момент заканчиваю вуз по художественной специальности.
Хорошо владею академическим рисунком, композицией и колористикой.
Занимаюсь компьютерной графикой (растр), книжной и игровой иллюстрацией.
В рисовании использую графический планшет Wacom intuos, рисую в Photoshop.
Будем знакомы!
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Портфолио
- Mermay-688 просмотров
- Материалы -- дерево, металл, глина103 просмотра
- Mermay 194 просмотра
- Роуз92 просмотра
- Мария80 просмотров
- Портрет89 просмотров
- Ведьмочка86 просмотров
- Себилла104 просмотра
- Лес и лучница309 просмотров
- Мадора и минотавр307 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
7 лет назад
Коммуникабельная и усердная работница. Частично выполнила работу, учитывала все пожелания и замечания. К сожалению заказ стал неактуален до его завершения и работу пришлось свернуть, В следующий раз снова обратимся к Яне, что и вам советуем.
Ответный отзыв
Хороший и отзывчивый человек. По-человечески относится к исполнителю, всегда ищет способ выхода из ситуации и оперативно решает возникающие проблемы. Знает, что такое порядочность и уважает все стороны рабочего процесса. Несмотря на то, что на половине проделанной работы отказался от заказа, компенсировал мой труд четырьмя процентами от оговоренной стоимости работы. Рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга