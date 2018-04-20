yanapetkun

Яна yanapetkun

 
25 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
2D artist

Приветствую, уважаемые коллеги и заказчики!

Меня зовут Яна. 

Я проучилась более 11 лет в художественной школе, куда ходила с детства. В данный момент заканчиваю вуз по художественной специальности.

Хорошо владею академическим рисунком, композицией и колористикой.

Занимаюсь компьютерной графикой (растр), книжной и игровой иллюстрацией.

 

В рисовании использую графический планшет Wacom intuos, рисую в Photoshop. 

Будем знакомы!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Zelzevul
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Иллюстрации расстановки мебели
Коммуникабельная и усердная работница. Частично выполнила работу, учитывала все пожелания и замечания. К сожалению заказ стал неактуален до его завершения и работу пришлось свернуть, В следующий раз снова обратимся к Яне, что и вам советуем.
Хороший и отзывчивый человек. По-человечески относится к исполнителю, всегда ищет способ выхода из ситуации и оперативно решает возникающие проблемы. Знает, что такое порядочность и уважает все стороны рабочего процесса. Несмотря на то, что на половине проделанной работы отказался от заказа, компенсировал мой труд четырьмя процентами от оговоренной стоимости работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга