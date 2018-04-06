Рисунок в 2D-графике (Контур)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт37 заявок447 просмотров
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Необходимо нарисовать контуры дельфина, для будущего трафарета. Пример во вложении: 

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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