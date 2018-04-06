Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу Интересуют Средневековье. Тема: рыцарь и его замок. С уважением, Тарас
Нужен дизайнер для создания тематических картинок на сайт 2kls.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://2kls.ru/kakoj-velosiped-luchshe-vybrat-novichku/ и http://2kls.ru/luchshie-progulochnye-velosipedy-2017-2018/ Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. Просьба указать цену за картинку, сроки изготовления картинок.
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