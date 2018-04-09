Отрисовка кадастровой карты

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки185 просмотров
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1. Создать учетку на яндексе 

2. Создать в конструкторе слой с обозначением границ участков (границы нарисовать согласно кадастровой карте и межевому плану )и описанием (площадь, цена, краткое описание). желательно в описании вставить кнопку "Записаться на просмотр" 

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва