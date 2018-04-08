Необходимо нарисовать контуры дельфина, для будущего трафарета. Пример во вложении:
Создание картинки для рассылки для Ins,viber, MMS,сообщениями в VK, FB
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать 4 картинки - мини предложение (мини маркетинг кит) для товаров сайта www.triscooter.ruКартинки-презентации должны быть вытянутыми, как со скриншота экрана смартфона Samsung S8 Plus (см.прикрепленный файл).Картинки должны быть с закругленными углами. Картинки мини презентации должны быть удобно читаемы, привлекательными, смотря на них чтобы хотелось перейти на сайт или набрать номер телефона для уточнения деталей. Картинки должны продавать.Можете также использовать картинку с нашего канала https://www.youtube.com/channel/UCnhIwm6_5qFnt_wCOb62S3g?view_as=subscriberв шапке.Пример и содержание поместил в вордовском прикрепленном документе.Жду ваших предложений.
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