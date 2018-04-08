Создание картинки для рассылки для Ins,viber, MMS,сообщениями в VK, FB

Иллюстрации и РисункиЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Необходимо создать 4 картинки - мини предложение (мини маркетинг кит) для товаров сайта www.triscooter.ruКартинки-презентации должны быть вытянутыми, как со скриншота экрана смартфона Samsung S8 Plus (см.прикрепленный файл).Картинки должны быть с закругленными углами. Картинки мини презентации должны быть удобно читаемы, привлекательными, смотря на них чтобы хотелось перейти на сайт или набрать номер телефона для уточнения деталей. Картинки должны продавать.Можете также использовать картинку с нашего канала https://www.youtube.com/channel/UCnhIwm6_5qFnt_wCOb62S3g?view_as=subscriberв шапке.Пример и содержание поместил в вордовском прикрепленном документе.Жду ваших предложений.

6 лет назад
1VIZITKA
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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