Psd - поменять цвет элементов

Необходимо нарисовать контуры дельфина, для будущего трафарета. Пример во вложении:
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поменяйте пожалуйста цвета в двух файлах
Здесь кружочки сделайте посветлее, ближе к фону. И все коробки серого цвета: https://yadi.sk/i/DAnvm6q_3UFKei
прислать исходник + jpg в максимальном качестве с исходными размерами
Здесь все коробочки (это розовые прямоугольники) сделайте коричневыми - под цвет обычной картонной коробки
https://yadi.sk/i/4s1iduna3UFLGA
Прикрепил скриншоты для примера что внутри файлов
Оплата 300 рублей, нужно сегодня
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать 4 картинки - мини предложение (мини маркетинг кит) для товаров сайта [url=http://www.triscooter.ru/]www.triscooter.ru[/url]Картинки-презентации должны быть вытянутыми, как со скриншота экрана смартфона Samsung S8 Plus (см.прикрепленный файл).Картинки должны быть с закругленными углами. Картинки мини презентации ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется план квартиры с большим балконом. На плане 2 варианта расстановки мебели и планировки балкона. План и пример иллюстрации во вложении. Вариант расстановки №1 неправильный - несущие стены ломать нельзя, можно только добавлять перегородки. Оба варианта ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужны образы и их отрисовка иллюстратором для использования этих образов как элементов дизайна сайта. В полне могут подойди татуировщики, у них часто осмысленные образы. по сути нужна иконка каждому блоку текста, только эта иконка нужны большая. стиль отрисовки, есть ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим дизайнер для создания картинок для сайта, пример статей в которых нужны картинки http://2kls.ru/kakoj-velosiped-luchshe-vybrat-novichku/ и http://2kls.ru/luchshie-progulochnye-velosipedy-2017-2018/ Картинки в первую очередь для рейтингов, статистик, так же миниатюрных, в дальнейшем планируется расширение, картинки для всего сайта. Просьба ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу Интересуют Средневековье. Тема: рыцарь и его замок. С уважением, ТарасИллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть рисунки. Нужно на листе А4 собрать 2 набора наклеек и сделать несколько записей. Бюджет 150₽, оплата на Яндекс. Деньги или Сбербанк.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад
Регулярно нужны персонажи для мобильных игр. Персонажитакого плана и стиля [url=http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg]http://download.alesko.eu/divers/terra.jpg[/url] [url=http://download.alesko.eu/divers/ban_mont.jpg]http://download.alesko.eu/divers/ban_mont.jpg[/url] Кроме персонажей нужна отрисовка фонов. Отдельный плюс еслиу вас есть опыт работы с интерфейсами мобильных приложений Напишите пожалуйста порядок цены за отрисовку одного персонажа.Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт6 лет назад
В приложении к заданию картинка размером 64х64. Мне нужно, чтобы вы ее отрисовали размером 500х500.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/LightCore/portfolio/prezentatcii-60/statue-1814375/]Пример работы [/url]Только это должен быть юноша с рыжими волосами, и трещины должны иметь эпицентр в груди либо солнечном сплетении, и складываться в контур летящей птицы с развернутыми крыльями (нужна обложка для ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт6 лет назад