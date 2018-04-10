Psd - поменять цвет элементов

нужны образы и их отрисовка иллюстратором для использования этих образов как элементов дизайна сайта. В полне могут подойди татуировщики, у них часто осмысленные образы. по сути нужна иконка каждому блоку текста, только эта иконка нужны большая. стиль отрисовки, есть ...