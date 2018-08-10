Разработка дизайна стен для офиса

# 1 — $ 100 # 2 — $ 20

Добрый день!

Срок конкурса до конца апреля!

Необходимо разработать дизайн наклеек для оформления офиса туристической компании "Планета путешествий" сайт planeta-p.ru.

Необходимо разработать 3 варианта изображения.

1) Оформление названия компании (логотип) на стене в надписи + изображение (карта, компас, роза ветров и другие) в соответсвии с фирменным стилем;

2) Показать идею оформления стены с окном и без окна;

3) Идея оформления уголка туриста. Те, будет стена или карта из пробкового дерева или магнитная пленка во всю стену, на которой будут размещены фото и отзывы от туристов.

ВНИМАНИЕ! Работа принимается только в таком или подобном варианте оформления - http://prntscr.com/j6e73o Где видно как смотрятся изображения на стенах. Отдельно элементы не интересуют.

Офисов у компании будем много, сейчас выбираем идею и дизайнера.

Ориентируйтесь на размер офиса 18-20 кв. метров, площадью 3 на 6м, 1-2 окна.

!!! Не нагромождать пространство крупными яркими элементами.

Образцы фирменного стиля компании, логотипа и пожелания к оформлению офиса прикрепляю.

Примеры оформления офисов с помощью наклеек можете посмотреть тут https://www.33dodo.ru/portfolio/