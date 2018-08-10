Разработка дизайна стен для офиса

$120
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок1040 просмотров
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#1$100
#2$20

Добрый день! 

Срок конкурса до конца апреля! 

Необходимо разработать дизайн наклеек для оформления офиса туристической компании "Планета путешествий" сайт planeta-p.ru.

Необходимо разработать 3 варианта изображения.

1) Оформление названия компании (логотип) на стене в надписи + изображение (карта, компас, роза ветров и другие) в соответсвии с фирменным стилем; 

2) Показать идею оформления стены с окном и без окна;

3) Идея оформления уголка туриста. Те, будет стена или карта из пробкового дерева или магнитная пленка во всю стену, на которой будут размещены фото и отзывы от туристов. 

ВНИМАНИЕ! Работа принимается только в таком или подобном варианте оформления - http://prntscr.com/j6e73o Где видно как смотрятся изображения на стенах. Отдельно элементы не интересуют.  

Офисов у компании будем много, сейчас выбираем идею и дизайнера. 

Ориентируйтесь на размер офиса 18-20 кв. метров, площадью 3 на 6м, 1-2 окна.

!!! Не нагромождать пространство крупными яркими элементами.

Образцы фирменного стиля компании, логотипа и пожелания к оформлению офиса прикрепляю. 

Примеры оформления офисов с помощью наклеек можете посмотреть тут https://www.33dodo.ru/portfolio/

6 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
40 летИспания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Победитель конкурса
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
#1
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заявки фрилансеров
creance
54 годаГрузия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
#1
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