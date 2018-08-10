Разработка дизайна стен для офиса

переделать логотипы и сохранить векторные файлы в формате для иллюстратора ai,eps,png
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Срок конкурса до конца апреля!
Необходимо разработать дизайн наклеек для оформления офиса туристической компании "Планета путешествий" сайт planeta-p.ru.
Необходимо разработать 3 варианта изображения.
1) Оформление названия компании (логотип) на стене в надписи + изображение (карта, компас, роза ветров и другие) в соответсвии с фирменным стилем;
2) Показать идею оформления стены с окном и без окна;
3) Идея оформления уголка туриста. Те, будет стена или карта из пробкового дерева или магнитная пленка во всю стену, на которой будут размещены фото и отзывы от туристов.
ВНИМАНИЕ! Работа принимается только в таком или подобном варианте оформления - http://prntscr.com/j6e73o Где видно как смотрятся изображения на стенах. Отдельно элементы не интересуют.
Офисов у компании будем много, сейчас выбираем идею и дизайнера.
Ориентируйтесь на размер офиса 18-20 кв. метров, площадью 3 на 6м, 1-2 окна.
!!! Не нагромождать пространство крупными яркими элементами.
Образцы фирменного стиля компании, логотипа и пожелания к оформлению офиса прикрепляю.
Примеры оформления офисов с помощью наклеек можете посмотреть тут https://www.33dodo.ru/portfolio/
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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