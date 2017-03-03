Креативные проекты
Креативные решения
Художник - дизайнер
Cвыше 15 лет в области: консультативного дизайна, полиграфии, внешней рекламы, 3D дизайна, дизайна интерьера, Web дизайна.
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- _Old tbilisi544 просмотра
- Kartuli aveji929 просмотров
Отзывы заказчиков
$700
10 баллов
3 года назад
Хорошая работа.
$250
10 баллов
6 лет назад
Все супер вроде как, это было давно года 2-3 назад, даже и не вспомню)))
$200
10 баллов
7 лет назад
Спасибо. Все отлично.
$100
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$320
10 баллов
8 лет назад
Не первый год работаю с Дмитрием! Эта работа положила начало дальнейшего и плодотворного сотрудничества на всех этапах дизайна. Уже несколько лет работаем вместе )
Ответный отзыв
Свмый лучший заказчик которого я встреячал... Всем рекомендую
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