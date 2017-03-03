creance

Дмитрий Сичанин creance

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Креативные проекты

Креативные решения

Художник - дизайнер

Cвыше 15 лет в области: консультативного дизайна, полиграфии, внешней рекламы, 3D дизайна, дизайна интерьера, Web дизайна.

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Отзывы заказчиков

AlexJ
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$700
10 баллов
3 года назад
Дизайн для автомобильного портала
Хорошая работа.
Meks71
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Блога
Все супер вроде как, это было давно года 2-3 назад, даже и не вспомню)))
vistwork
Виктор 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Редизайн сайта
Спасибо. Все отлично.
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна стен для офиса
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$320
10 баллов
8 лет назад
Создание дизайна сайта
Не первый год работаю с Дмитрием! Эта работа положила начало дальнейшего и плодотворного сотрудничества на всех этапах дизайна. Уже несколько лет работаем вместе )
Свмый лучший заказчик которого я встреячал... Всем рекомендую
Ответный отзыв
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19 отзывов
$20/час
от $600от 7 дней
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