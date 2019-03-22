Дизайн Блога

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1645 просмотров
#1$250

Добрый день!

Необходимо разработать макет главной и внутренней станицы блога, для компании Валеа (valea.ru)

Дизайн должен быть в корпоративных цветах, желательно не стандартный (оригинальный, красочный)

Нравятся блоги: elle.ru ; refashion.ru ; wonderzine.com

во вложении прикреплен файл с предварительной структурой блога(можно изменять,дополнять и т.п.)

P.S.Победителю конкурса мы предложим еще проект(разработка дизайна интернет магазина)

11 лет назад
Meks71
36 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

creance
55 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1
Все супер вроде как, это было давно года 2-3 назад, даже и не вспомню)))

Заявки фрилансеров

creance
55 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
#1

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