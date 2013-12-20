# 1 — $ 130

Логотип для сайта организации которая занимается помощью детям из неблагополучных семей. Вариации заказчика по по знаку бесконечность — горизонтально лежащая восьмерка. Цвета — на выбор исполнителя. По дизайну конечного проекта. Заказчик допускает — присутствие планет в знаки бесконечности логотипа. (пунктирами не явно, не хочется что бы логотип был явно похож на логотип планетария). Цвета под сайт будут подобраны светлые — для легкого чтения.