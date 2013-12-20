Логотип

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен31 заявка2004 просмотра
#1$130

Логотип для сайта организации которая занимается помощью детям из неблагополучных семей. Вариации заказчика по по знаку бесконечность — горизонтально лежащая восьмерка. Цвета — на выбор исполнителя. По дизайну конечного проекта. Заказчик допускает — присутствие планет в знаки бесконечности логотипа. (пунктирами не явно, не хочется что бы логотип был явно похож на логотип планетария). Цвета под сайт будут подобраны светлые — для легкого чтения.

11 лет назад
Tesla18
46 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

newface
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1
Качественно в срок, "допилил" под капризы конечного заказчика, рекомендую!
Четко поставленное ТЗ, своевременная связь, моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

newface
34 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
#1

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