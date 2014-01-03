Дизайн сайта - продажа цветов

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок1555 просмотров
#1$180
#2$20

Отрисовать 3 страницы сайта катоалога: - глдавная; старницца категории; страница товара

Нравятся сайты: http://www.bouquet.kiev.ua/ http://ukraflora.com.ua/

Пастельные тона

1) Главная: шапка: Лого (сделать 4 варианта) --- Название: "Доставка цветов по Киеву в течении 120 минут" --- 2 телефона крупно, --- кнопка "Перезвонить Вам?"

--- ниже слайдер -- Отрисова4 слайда (темы дадим через 7 дней)

--- Слева Меню каталога: "Букеты- Цветы- Корзины - Композиции - Игрушки из цветов - Сердца - Кому Повод - Подарки". Сделать выпадающее меню как http://dutyfreeflowers.ru/

Важно: возле каждого пункта сделать векторные иконки как на http://www.bouquet.kiev.ua/!

--- Под сдайдером ТОР продукты как на http://www.bouquet.kiev.ua/

-- Под ТОР позициями СЕО Текст с заголовком.

2) Страница категории как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/catalog/gorshechnye-rasteniya

3) Страница товара: ТОВАР КРУПНО! + превьюхи --- описание цена итп как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/products/cloud-ensemble#no_header

--- добавить лайки соцсетей

4) Правая колонка - разместить фильтр подбора цветов как http://dutyfreeflowers.ru/ ---- под ним блок ВКонтакте, Под ним Блок - фейсбук , --- под ним Баннер

11 лет назад
maxifast
46 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Победители конкурса

Andrew_Miko
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#2
Спасибо за работу. Андрей как всегда справился отлично
Спасибо за хороший конкурс, рад был сотрудничеству !
TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1
Хорошая работа. Вадим сделал все как просили. Прекрасное дизайнерское виденье.
Интересный конкурс, четкие указания доработки, оплата сразу после отправки исходника. Приятно было с вами работать, буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Andrew_Miko
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
#2
TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
#1

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