Дизайн сайта - продажа цветов

# 1 — $ 180 # 2 — $ 20

Отрисовать 3 страницы сайта катоалога: - глдавная; старницца категории; страница товара

Нравятся сайты: http://www.bouquet.kiev.ua/ http://ukraflora.com.ua/

Пастельные тона

1) Главная: шапка: Лого (сделать 4 варианта) --- Название: "Доставка цветов по Киеву в течении 120 минут" --- 2 телефона крупно, --- кнопка "Перезвонить Вам?"

--- ниже слайдер -- Отрисова4 слайда (темы дадим через 7 дней)

--- Слева Меню каталога: "Букеты- Цветы- Корзины - Композиции - Игрушки из цветов - Сердца - Кому Повод - Подарки". Сделать выпадающее меню как http://dutyfreeflowers.ru/

Важно: возле каждого пункта сделать векторные иконки как на http://www.bouquet.kiev.ua/!

--- Под сдайдером ТОР продукты как на http://www.bouquet.kiev.ua/

-- Под ТОР позициями СЕО Текст с заголовком.

2) Страница категории как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/catalog/gorshechnye-rasteniya

3) Страница товара: ТОВАР КРУПНО! + превьюхи --- описание цена итп как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/products/cloud-ensemble#no_header

--- добавить лайки соцсетей

4) Правая колонка - разместить фильтр подбора цветов как http://dutyfreeflowers.ru/ ---- под ним блок ВКонтакте, Под ним Блок - фейсбук , --- под ним Баннер