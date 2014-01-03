Есть флешь сайтс исходниками на AS3 XML, надо сделать eng и ру версии сайта http://55.zveriki.com/ белый eng версию черный ру версию Что должно быть в меню сайта: 1) Главная — Home: картинку ...
Дизайн сайта - продажа цветов
Отрисовать 3 страницы сайта катоалога: - глдавная; старницца категории; страница товара
Нравятся сайты: http://www.bouquet.kiev.ua/ http://ukraflora.com.ua/
Пастельные тона
1) Главная: шапка: Лого (сделать 4 варианта) --- Название: "Доставка цветов по Киеву в течении 120 минут" --- 2 телефона крупно, --- кнопка "Перезвонить Вам?"
--- ниже слайдер -- Отрисова4 слайда (темы дадим через 7 дней)
--- Слева Меню каталога: "Букеты- Цветы- Корзины - Композиции - Игрушки из цветов - Сердца - Кому Повод - Подарки". Сделать выпадающее меню как http://dutyfreeflowers.ru/
Важно: возле каждого пункта сделать векторные иконки как на http://www.bouquet.kiev.ua/!
--- Под сдайдером ТОР продукты как на http://www.bouquet.kiev.ua/
-- Под ТОР позициями СЕО Текст с заголовком.
2) Страница категории как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/catalog/gorshechnye-rasteniya
3) Страница товара: ТОВАР КРУПНО! + превьюхи --- описание цена итп как здесь http://www.bouquet.kiev.ua/products/cloud-ensemble#no_header
--- добавить лайки соцсетей
4) Правая колонка - разместить фильтр подбора цветов как http://dutyfreeflowers.ru/ ---- под ним блок ВКонтакте, Под ним Блок - фейсбук , --- под ним Баннер
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, Требуется сделать дизайн по водно-моторной технике одного из дилеров. Ярко, эффектно. Должно быть учтено: слайдбары, акции, новости, горячие предложения и отзывы. Все это надо внедрить в дизайн. Обязательно ...Завершен11 лет назад
Нужен спец по Web builder, в идеале со знанием системы рассылок JustClick. При настройке лендинга по шаблону нарисованному в Web buelder возникли сложности при при отправки формы на почту, в идеале ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен небольшой сайт компании - минимум информации о компании и о сделанных проектах. Промо-паки проектов, тексты, лого - все есть. Самописные и неподдерживаемые CMS не интересуют, против популярных и легких ничего ...Завершен11 лет назад
- $100
Мы специализируемся на разработке лендингов и находимся в городе Львов, Украина. Заказов очень много и вообще постоянный поток заказов на лендинги сейчас. И штатный дизайнер вместе с помощником джуниром не справляются. ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн для сайта консалтинговой компании. Сайт чисто информационный, никакого функционала не планируется, поэтому должно быть достаточно основного макета, внутренние страницы разрабатывать не требуется. Единственное, хотелось бы иметь варианты для выбора. ...Завершен11 лет назад
- $250
Необходимо сделать простой и строгий дизайн сайта строительной компании 5 страниц: Главная страница Текстовая страница Галерея Таблица объектов Страница контактов есть структура, фир стиль и ...Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется нарисовать дизайн лендинг пейдж. Тематика — продажа обуви. Есть несколько примеров, на их основе с моими поправками нужно сделать дизайн. Писать только с опытом работы. Новичкам не ...Завершен11 лет назад