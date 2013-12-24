Простой, строгий дизайн сайта

Требуется редизайн главной страницы с версткой и заменой. Добавление еще одного сайдбара. ТЗ нет так так нет четкого представления. Предоплат не делаю, т.к. были прецентенты. Только когда увижу какие-то результаты. Данное условие не обсуждается. Сроки ...