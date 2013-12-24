Есть флешь сайтс исходниками на AS3 XML, надо сделать eng и ру версии сайта http://55.zveriki.com/ белый eng версию черный ру версию Что должно быть в меню сайта: 1) Главная — Home: картинку ...
Простой, строгий дизайн сайта
Необходимо сделать простой и строгий дизайн сайта строительной компании
5 страниц:
Главная страница
Текстовая страница
Галерея
Таблица объектов
Страница контактов
есть структура, фир стиль и каталог компании
более подробно выбранному исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте, Требуется сделать дизайн по водно-моторной технике одного из дилеров. Ярко, эффектно. Должно быть учтено: слайдбары, акции, новости, горячие предложения и отзывы. Все это надо внедрить в дизайн. Обязательно ...Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Требуется нарисовать дизайн лендинг пейдж. Тематика — продажа обуви. Есть несколько примеров, на их основе с моими поправками нужно сделать дизайн. Писать только с опытом работы. Новичкам не ...Завершен11 лет назад
- $200
Требуется редизайн главной страницы с версткой и заменой. Добавление еще одного сайдбара. ТЗ нет так так нет четкого представления. Предоплат не делаю, т.к. были прецентенты. Только когда увижу какие-то результаты. Данное условие не обсуждается. Сроки ...Закрыт11 лет назад
- $15
Требуется шапка и подвал страницы сайта для садоводческого некоммерческого товарищества "Заря". Что-нибудь простое, вроде варианта rtserv.ru но на тему садоводческого товарищества. Бюджет проекта небольшой, но и больше часа-полутора времени ...Завершен11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Марка ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть уже формат и дизайн подобных моих сайтов-лэндингов в psd. Структуру брать уже существующую. Контент только поменяется. Может немного по оформлению изменить (цвет блоков и т.п.). Это ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад