Необходимо прорисовать проект открытой студии из металлокаркаса по "эскизам". Размер строения 12х12 м. Необходимо добавить: двускатную крышу, перила по периметру.
- Архитектура зданий10 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Добрый день. Необходимо начертить план квартиры в AutoCAD по размерам из нарисованного от руки( в прикрепленных файлах). На чертеже проставить размеры.Завершен2 года назад
Добрый день! Необходимо написать структуру и текст посадочной страницы для 4-х услуг(см. приложение) для тира.Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн сайта для транспортной компании(пасажирские перевозки). 4 страницы: Главная, текстовая, два варианта формы заказа (они большие, по этому считаю их отдельными страницами). Работаем по макапам, расположение элементов и состав обсуждаем.Завершен6 лет назад
По PSD макетам необходимо сделать адаптивную верстку 11-и страниц сайта. Макеты по ссылке https://yadi.sk/d/yGC0l-uK38kh8YHTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $800
Необходимо сделать стильный и современный дизайн 10-и страниц информационного портала. Список страниц: ГлавнаяСотрудники[u][/u]Программа Новости Новость Реклама Видеопроизводство Прайс-лист КонтактыЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо написать структуру и текст посадочной страницы. Тематика: "Бетонные полы с упрочненным верхним слоем"Продающие тексты11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый день! Есть сайт на wordpress с залитым шаблоном(купленным на themeforest.net) и примерами страниц, необходимо его доделать: [list=1][*]Сделать структуру страниц [*]Сделать меню [*]Залить контент (фотографии по 9 разделам) [*]Удалить лишние страницы[/list]Человеку разбирающемуся в вордпрессе, работы на 1,5-2 часа.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG. 1. Общиет ребования 1.1. Убрать нанесенные на чертеж размеры 1.2. Убрать лишние строительные обозначения (заделываемые и прорубаемые проемы, кабель каналы) Продлить линии 1.3. Убрать все условные обозначения, кроме обозначения типа планировки ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
По чертежам здания в AutoCAD необходимо сделать следующее:[list=1][*]3D-модель здания[*]Цветовой дизан здания (Вент-фасад из керамогранита Estima)[*]Рендеры (Фасад здания, вид сверху и четыре вида 3/4 с каждой стороны здания)[*]Заменить 3D модель здания и чертежи в альбоме(см. приложение)[/list]Файлы: ...3D-графика19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день! Необходимо сверстать на bootstrap 5 страниц по текстовому описанию(см. приложение).HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1500
Для работы над админ-панелью ищем front-end разработчика с опытом работы или очень хорошим пониманием React и Redux. Верстка в основном по готовым шаблонам, в бэкэнде REST API. Желателен опыт создания изоморфных приложений на React, настройки webpack ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать систему управления клиентами и записями в салон красоты (пример http://www.arnica.pro/ или http://yclients.com/) + API (Пример: http://moresalonov.ru/ru/yclients/api_soft) Нужна разработка + дальнейшая поддержка (исправление багов + добавление новых функций)(отдельная сумма обговаривается по завершению) Рассматриваем кандидатов с опытом ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $250
Необходимо сверстать 12 страниц + всплывающая форма Требования по верстке: 1. Кроссбраузерность (кроме ie9), кодировка и DOCTYPE 2. Оптимизация или адаптация под смартфоны 3. Валидность, доступность, микроформаты 4. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях и не иметь горизонтального скролла 5. Корректная работа при вбивании ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Необходимо сделать стильный и современный дизайна сайта туристической компанииЗавершен9 лет назад
- $30
Исправить текущие чертежи согласно тз. Экспортировать каждую квартиру из плана этажа в отдельный png файл.Завершен9 лет назад
- $250
Необходимо сверстать 12 страниц + всплывающая форма Требования по верстке: 1. Кроссбраузерность (кроме ie9), кодировка и DOCTYPE 2. Валидность, доступность, микроформаты 3. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла 4. ...HTML-верстка25 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо нарезать и сконвертировать DWG-чертеж этажных планировок в PNG. Этажные планировки нарезать поквартирно. На выходе должно быть 10 файлов этажей ( 5 этажей по 2 секции) и 53-файла квартир. Подробное задание в приложенииЗавершен9 лет назад
- $100
Необходимо написать текста для разделов сайта жилого дома 1.1. Описание дома (1200 - 1500 з.б.п) 1.2. О компании – информация о компании застройщике (1000 з.б.п) 1.3. История – описание здания и история района (1000 з.б.п) 1.4. Окружение – описание рядом стоящих объектов (парк, ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Необходимо сделать дизайн сайта Жилого дома по макетам Сайт на основе 3d-визуализаций, для дизайна, только основные элементы. Подробности в ЛС.Завершен9 лет назад