Необходимо сверстать 12 страниц + всплывающая форма Требования по верстке: 1. Кроссбраузерность (кроме ie9), кодировка и DOCTYPE 2. Оптимизация или адаптация под смартфоны 3. Валидность, доступность, микроформаты 4. Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях и не иметь горизонтального скролла 5. Корректная работа при вбивании ...