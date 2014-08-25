friench

Андрей friench

 
38 летТаиланд/Самуи
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
aleksandr_anisim
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Начертить план квартиры в AutoCAD по размерам из нарисованного от руки
Все хорошо. Ответы быстрые и адекватные.
Александр, отлично выполнил заказ, в соотвествии с заданием. Все время был на связи.
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glorydesign
Екатерина 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$132
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта для транспортной компании(пасажирские перевозки).
Сотрудничеством с Андреем довольна. Советую как добросовестного заказчика!
Екатерина выполнила свою часть сделки на отлично!
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alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$950
10 баллов
7 лет назад
Сделать адаптивную верстку информационного портала.
Интересный проект, с очень сжатыми сроками. Вера Андрея в меня мне очень помогла! Благодарен за дополнительную поддержку, приятно работать! ;) Спасибо!
Александр, выполнил задание в очень сжатые сроки, всегда оставался на связи. Работа сделана качественно, на высшем уровне. Рекомендую!
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Создать дизайн информационного портала
Отличный заказчик! Понравилось работать с Андреем. Всегда на связи, быстро отвечает, быстро оплачивает. Предоставил подробное ТЗ. Всем рекомендую к сотрудничеству =)
Спасибо, Алексею, за проделанную работу! Задание выполнено на 5+, всегда на связи, точно в срок. Приятно сотрудничать! Рекомендую!
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jade_
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Конвертировать и нарезать DWG-чертеж этажных планировок в PNG
Четкая постановка задачи, все просто и понятно. Оплата быстро. Рекомендую.
Наталья, отлично выполнила задание, с соблюдением сроков. Постоянно была на связи. Рекомендую к работе.
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