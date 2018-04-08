Создание прототипа лендинга для тира.

Пока объявление висит, проект актуален, отвечу всем! Всем привет! Ищем авторов на несложный проект, надо написать пачку статей (1200 шт) по обзорной тематике, примеры тут obzorus.com Стоимость - 25 рублей/1000 с возможным повышением. Было бы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо написать структуру и текст посадочной страницы для 4-х услуг(см. приложение) для тира.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $15
10 интересных захватывающих статей по 1500 збп. про города ИталииЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Для создания сайта то есть для зарисовки дизайна страницы нужна помощь копирайтера . Тема инвестиции , а именно микро займы . Общее количество страниц сайта до 10 страниц. Каждая страница будет как полноценный лендинг .Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Написать четыре статьи по приложенному ТЗ.Закрыт6 лет назад
Необходим копирайтер, который имел опыт в написании текстов на тему фуд съемки ( профессиональная фотосъемка еды),либо кто может разобраться в теме и писать качественные текстыКопирайтинг9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Нужно сделать несколько статей по описанию тарифов и наполнению сайта. Около 10 штук. Стоимость - 40 руб/1000 символов. Требования небольшие: уникальность и несколько ключей. Жду ваши предложения.Завершен6 лет назад
ТЗ прикрепил. Текст нужно написать на тему: Как пропиарить инстаграм. Желательно чтобы исполнитель работал с подобными сервисами как podpisota.ru, tooligram.com и т.д. Количество символов статье 5-6тыс. 1. Прочитайте сначала ТЗ потом отвечайте, сможете ли написать такую ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Срочная курьерская доставка букетов [u]Ключевые слова:[/u] доставка букета курьером, курьерская служба, доставка поМоскве и Московской области, день в день, экспрессдоставка. 2. Срочная доставка корреспонденции [u]Ключевые слова:[/u] срочная доставка корреспонденции, заказать, вызвать курьера, доставка по Москве и Московской области, день ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт6 лет назад
"Исследования в сфере образования: обновление учебного процесса "Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $3
Написать статью по видео https://www.youtube.com/watch?v=e87cMxU1D4A с ключевым словом орехи. Не просто перевести видео в текст, а написать статью с подзаголовками , количество символов от 4000 до 10000 без пробелов, 100% уникальность, 100% грамотность. Придумать оригинальное название для ...Копирайтингнет заявокЗакрыт6 лет назад