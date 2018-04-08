Написание статей на проект

10 интересных захватывающих статей по 1500 збп. про города Италии
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Пока объявление висит, проект актуален, отвечу всем! Всем привет! Ищем авторов на несложный проект, надо написать пачку статей (1200 шт) по обзорной тематике, примеры тут obzorus.com Стоимость - 25 рублей/1000 с возможным повышением. Было бы больше, но придется пропускать материал через редактора, а это расходы. Единственное требование - грамотность и надежность. Спасибо! ))
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