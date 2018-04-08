Написание статей на проект

Пока объявление висит, проект актуален, отвечу всем! Всем привет! Ищем авторов на несложный проект, надо написать пачку статей (1200 шт) по обзорной тематике, примеры тут obzorus.com Стоимость - 25 рублей/1000 с возможным повышением. Было бы больше, но придется пропускать материал через редактора, а это расходы. Единственное требование - грамотность и надежность. Спасибо! ))