Тексты о фотосъемке еды

Нужно сделать несколько статей по описанию тарифов и наполнению сайта. Около 10 штук. Стоимость - 40 руб/1000 символов. Требования небольшие: уникальность и несколько ключей. Жду ваши предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим копирайтер, который имел опыт в написании текстов на тему фуд съемки ( профессиональная фотосъемка еды),либо кто может разобраться в теме и писать качественные тексты
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