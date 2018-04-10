Написать статьи для сайта по теме кондитерки - марципан

Необходимо сегодня-завтра, составить концепцию и написать текст для презентации по внедрению корпоративного портала Sharepoint. От вас требуется минимальное понимание в данной теме. Либо умение быстро разобраться самим. Так как у нас нет много времени на обсуждения текста. ...