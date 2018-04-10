Написать статьи для сайта по теме кондитерки - марципан

КопирайтингЗавершен7 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание текста по техническому заданию, задание в файле. Пишите стоимость за 1000 збп. Всем спасибо.

6 лет назад
labirinth
Дмитрий 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kat_happiness
Екатерина 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$18
5 дней
Написано хорошо, могу рекомендовать как исполнителя.
Приятный заказчик, четко ставящий задачи. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Нужны авторы в: Спорт, Стройка, Электроника, Женская или Финансы

    $180

    [u]*Если проект висит, значит он актуален. Оставляйте заявки!*[/u] Приветствую уважаемые авторы! В молодую команду на постоянную основу очень нужны авторы, которые готовы регулярно и помногу писать в одной из тематик: Спорт, Стройка, Финансы, Женская (в т.ч. ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст для презентации по внедрению портала Sharepoint

    Необходимо сегодня-завтра, составить концепцию и написать текст для презентации по внедрению корпоративного портала Sharepoint.  От вас требуется минимальное понимание в данной теме. Либо умение быстро разобраться самим.  Так как у нас нет много времени на обсуждения текста. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание SEO-текстов на английском

    Требуется грамотный  англоязычный копирайтер для написания 10 текстов на английском. Также нужно будет отредактировать несколько текстов. Подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Скидывайте ваши заявки, с обязательным указанием стоимости работы за 1000 збп

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помочь перебрать слова для семантического ядра

    Добрый день,  Необходимо перебрать ключевые слова для семантического ядра для одного из разделов секс шопа.  Задача четко прописана в ТЗ. Думать не надо, а надо просто перебирать слова.  Ставка - 200 рублей за 1 час. Готов делать предоплату ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер для информационного сайта

    Для информационного сайта требуется написать 150 статей на медицинскую тематику. Ваши статьи должны быть: - экспертными; - понятными; - удобочитаемыми; - структурированными; - информативными; - грамотными. Требования: - соблюдение выданных ТЗ; - уникальность не выше ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Остеоптия и беслодие

    Надо написать статью для блога Остеопатического Центра, статья должна быть на 1-1,5 страницы. Ключевое слово - остеопатия

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад