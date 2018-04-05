Нужны авторы в: Спорт, Стройка, Электроника, Женская или Финансы

*Если проект висит, значит он актуален. Оставляйте заявки!*

Приветствую уважаемые авторы! В молодую команду на постоянную основу очень нужны авторы, которые готовы регулярно и помногу писать в одной из тематик: Спорт, Стройка, Финансы, Женская (в т.ч. Кулинария) или Электроника.

От вас требуется разбираться хотя бы в одной теме (если у вас есть профильное образование - это плюс) и конечно же навык классно излагать свои мысли в тексте. Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны .

Тесты проверяет матерый редактор с опытом. ТЗ строгое, с жесткой структурой.

Оплата 70 рзтз. (для женской 50рзтз), далее по результатам возможно повышение. Средняя статья 8к знаков, нагрузка в месяц от 20 текстов =11200р\мес (134400р\год) на этом объеме.