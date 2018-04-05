Нужны авторы в: Спорт, Стройка, Электроника, Женская или Финансы

$180
КопирайтингЗакрыт47 заявок1689 просмотров
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Приветствую уважаемые авторы! В молодую команду на постоянную основу очень нужны авторы, которые готовы регулярно и помногу писать в одной из тематик: Спорт, Стройка, Финансы, Женская (в т.ч. Кулинария) или Электроника. 

От вас требуется разбираться хотя бы в одной теме (если у вас есть профильное образование - это плюс) и конечно же навык классно излагать свои мысли в тексте. Никакой воды в текстах, грамотная речь, знание орфографии и пунктуации строго обязательны

Тесты проверяет матерый редактор с опытом. ТЗ строгое, с жесткой структурой.  

Оплата 70 рзтз. (для женской 50рзтз), далее по результатам возможно повышение. Средняя статья 8к знаков, нагрузка в месяц от 20 текстов =11200р\мес (134400р\год) на этом объеме.

В приложении к проекту есть тестовое задание для каждой темы (своего рода собеседование). Для отклика просьба написать кусок текста в 1000 знаков. Пожалуйста, не пишите статью полностью, нам не нужны 150 статей на одну тему. Цель задания понять ваш уровень как автора.  Перед выполнением тестового задания просьба внимательно прочитать файл с ТЗ.  Заранее спасибо!

6 лет назад
werewolph
Владимир 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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