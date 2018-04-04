Whitepaper для ico на русском

КопирайтингЗакрыт5 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищю специалиста копирайтера имеющего понятие в криптовалюте, хватит и поверхностное, для написания черновика для whitepaper моего ICO . Мин 10 страниц. Основа может взята из сторнних источников. Суть приблизительно написал сам. Нужно грамотно оформить. И увеличить обьем текста

6 лет назад
Danikosmos
56 летШвейцария
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать 1000 знаков текст

    Добрый день. Требуется написать текст (1000 знаков) на тематику автоюристов (общие слова о направлении автоюристов, чем занимаются и т.п.) Желательна оплата на карту или яндекс деньги. Спасибо.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Статьи по направлению собаки

    Нужно 500 статей по породам собак, ТЗ структурно и разбито на блоки От вас нужен опыт и понимание написанного!! Если есть примеры текстов в данной нише супер!

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переписать тексты на сайте

    Добрый день, Необходимо переписать тексты на страницах сайта [url=https://muffinit.ee/]https://muffinit.ee[/url]. Можно использовать текущие, но нужно логически изменить порядок слов и оставить смысл. (Пример страницы: [url=https://muffinit.ee/website-design-and-development/]https://muffinit.ee/website-design-and-development/[/url])

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется копирайтер для описания сайта.

    Нужен копирайтер для описания сайта http://speakit.kz/  Текст нужен только для текстовых блоков сайта, на данный момент есть описание но оно совсем сырое. Текст должен быть интересным, с характером нашего слогана, позицией "с нами бизнес понятен". Занимаемся созданием ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Текст про грузоперевозки

    Всем привет! Нужно написать текст про услугу компании объемом порядка 2500 збп. ТЗ четкое, есть пример аналогичного готового текста. ВАЖНО: дедлайн - 6 утра по Киеву Оставляйте Ваши заявки с предложениями цены. Спасибо!

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать текст для маркетинг кита в B2B сегменте

    Ищем копирайтера, который сможет выхватить суть из имеющихся материалов и написать сильный продающий кит.  Готовы работать с новичками, которые чувствуют, что могут, но пока не имеют много кейсов.  Пишите!

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание отзывов

    Добрый день! Есть сайт http://stroy911.ru/ Необходимо написать положительные отзывы с оценкой 5 длинной от 350- 500 симв. на ресурсах: [url=https://www.yell.ru/]https://www.yell.ru/[/url] [url=https://yandex.ru/maps/]https://yandex.ru/maps/[/url] [url=https://orabote.top/]https://orabote.top/[/url] [url=https://2gis.ru/]https://2gis.ru/[/url] Требования: - оплата по прохождению отзывом модерации сайта (появился насайте - высылаю деньги). Оплата 20 руб. за отзыв Присылаете мне текст, ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно написать 10 продающих текстов для объявлений

    Нужно написать 10 продающих текстов для объявлений, смартфонов техники Apple (Iphone ) в состоянии БУ, для бесплатных досок объявлений. OLX и тдТак же к этим объявлениям, написать несколько десятков крутых заголовков

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад