Текст для видео

Необходимо снять видео для сайта со специалистом, который будет рассказывать о себе и продавать свою бесплатную консультацию.

Рассказ будет длиться около 3 минут. Мы знаем о чем надо рассказать, какие моменты обязательно должны быть, но нам нужен красиво изложенный текст для этого "выступления".

Интересует срок и стоимость