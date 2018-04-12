Описание тарифов

$10
КопирайтингЗавершен4 заявки156 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать несколько статей по описанию тарифов и наполнению сайта. Около 10 штук.

Стоимость - 40 руб/1000 символов. Требования небольшие: уникальность и несколько ключей.

Жду ваши предложения.

6 лет назад
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Выбранный исполнитель
spetrash
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Отличный автор - рекомендую!
Хороший, порядочный заказчик. Очень подробно объясняет задачу, быстро проверяет работу и оплачивает в кратчайшие сроки. Рекомендую к сотрудничеству.
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