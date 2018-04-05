Копирайтер (англ.язык)

КопирайтингЗакрыт7 заявок162 просмотра
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Нужен грамотный копирайтер, пишущий на английском языке.

Тематика: вебразработка.

Объем: 18 тыс. символов бп

Срок: до 13.04

Тз: вышлю в личку

Указывайте стоимость за тыс. символов и прикрепите примеры работ.

Оплата прямо исполнителю.

6 лет назад
SofiaG28
София 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
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