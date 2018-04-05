Копирайтер (англ.язык)

[u]*Если проект висит, значит он актуален. Оставляйте заявки!*[/u] Приветствую уважаемые авторы! В молодую команду на постоянную основу очень нужны авторы, которые готовы регулярно и помногу писать в одной из тематик: Спорт, Стройка, Финансы, Женская (в т.ч. ...
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Нужен грамотный копирайтер, пишущий на английском языке.
Тематика: вебразработка.
Объем: 18 тыс. символов бп
Срок: до 13.04
Тз: вышлю в личку
Указывайте стоимость за тыс. символов и прикрепите примеры работ.
Оплата прямо исполнителю.
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